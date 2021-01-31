В Бурятии нашли тело утонувшего рыбака

Продолжаются поиски второго мужчины, утонувшего в 30 км от губы Томпа на Байкале



В Бурятии подняли тело утонувшего рыбака в пяти километрах севернее мыса Урбукан. Труп был поднят группой водолазов ПСП БПСО МЧС России с глубины 7 метров и передан правоохранительным органам. Поиски второго мужчины, предположительно утонувшего в 30 км от губы Томпа в акватории озера Байкал продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.











"Тем временем личным составом инспекторских участков ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия в усиленном режиме ведутся патрулирования водных объектов республики, а также подворовые обходы в населенных пунктах, расположенных в прибрежной зоне. За два минувших дня силами сотрудников МЧС России проведено порядка 100 бесед с гражданами, в ходе которых удалось охватить более 180 человек. Среди населения распространено 195 листовок и памяток по мерам спасения и самоспасения на воде. С учащимися двух школ проведены лекции о безопасном поведении на водных объектах, заблокирован съезд на реку Баргузин. Организован информационный аншлаг на въезде в Чивыркуйский залив. По средствам мессенджеров организована рассылка информационных сообщений в новостных группах муниципальных образований", - сообщили в республиканском МЧС.



Фото: ГУ МЧС РФ по Бурятии, pixabay.com

В Бурятии подняли тело утонувшего рыбака в пяти километрах севернее мыса Урбукан. Труп был поднят группой водолазов ПСП БПСО МЧС России с глубины 7 метров и передан правоохранительным органам. Поиски второго мужчины, предположительно утонувшего в 30 км от губы Томпа в акватории озера Байкал продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. Напомним , сразу два трагических происшествия на льду Байкала произошли 28 января в Северо-Байкальском районе Бурятии. В районе 2 часов дня в пяти километрах севернее мыса Урбукан под лёд провалился автомобиль УАЗ, в котором находились три человека. Двум из них удалось спастись, их доставили на отапливаемый кордон. Один человек погиб. В 21.20 спасателям поступила информация о еще одном провалившемся под лёд автомобиле. Происшествие произошло в 30 км от губы Томпа."Тем временем личным составом инспекторских участков ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия в усиленном режиме ведутся патрулирования водных объектов республики, а также подворовые обходы в населенных пунктах, расположенных в прибрежной зоне. За два минувших дня силами сотрудников МЧС России проведено порядка 100 бесед с гражданами, в ходе которых удалось охватить более 180 человек. Среди населения распространено 195 листовок и памяток по мерам спасения и самоспасения на воде. С учащимися двух школ проведены лекции о безопасном поведении на водных объектах, заблокирован съезд на реку Баргузин. Организован информационный аншлаг на въезде в Чивыркуйский залив. По средствам мессенджеров организована рассылка информационных сообщений в новостных группах муниципальных образований", - сообщили в республиканском МЧС.Фото: ГУ МЧС РФ по Бурятии, pixabay.com