В Бурятии полицейские нашли у пассажиров авто 1,5 кг марихуаны

Два мешка перевозили в салоне машины



Ночью 28 января полицейские неподалеку от с. Новый Заган Мухоршибирского района остановили для проверки документов автомашину. В салоне транспортного средства сотрудники обнаружили два мешка с растительной массой конопли. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



"Выяснилось, что наркотическое средство принадлежит пассажирам, направлявшимся вместе со своими знакомыми в с. Никольск после сбора наркотического средства: 33-летнему местному жителю и его 27-летнему знакомому, приехавшему в район к родственникам из Улан-Удэ. Общий вес изъятого вещества составил более 1,5 килограммов. Отметим, что улан-удэнец ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние", - сообщили в республиканском МВД.



Полиция напоминает: об известных Вам фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.



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