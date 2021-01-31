На акции протеста в центре Улан-Удэ задержали участников

Сотрудников полиции сегодня было больше, чем активистов

Сегодня в Улан-Удэ проходит вторая несанкционированная акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает журналист "Номер один" с места событий, все началось на площади Революции. После нескольких предупреждений начались задержания. Росгвардейцы оцепили площадь Революции, не впускали и не выпускали оттуда людей.Всего на площади Революции собралось около ста человек, сотрудников полиции сегодня было больше, чем участников.Также на месте событий на основании указа главы республики о запрете массовых мероприятий работали сотрудники Роспотребнадзора Бурятии. Они наблюдали за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию и были в масках.Спустя некоторое время активисты пошли в сторону площади Советов по Арбату, где дорогу им преградила стена сотрудников Росгвардии. На Арбате полиция вновь взяла в кольцо людей.Отметим, что по Арбату в этот момент пройти было сложно даже обычным прохожим. Так, одной женщине не давали пройти, а когда она начала кричать, что не имеет никакого отношения к шествию, ее все-таки пропустили. Следом за ней попытался пройти мимо студент, однако его задержали.Через некоторое время полиция и Росгвардия разогнали всех с Арбата. Люди поднялись на Театральную площадь. И тихо стояли. Митингующих здесь оказалось в разы меньше, чем было на площади Революции. Десятки сотрудников полиции дежурят на месте, предупреждая людей о том, что им необходимо соблюдать режим – быть в масках и находиться друг от друга в полутора метрах. Отметим, что сам министр внутренних дел Олег Кудинов был в это время без маски.В эту минуту людей на Театральной площади почти не осталось. Как сообщил журналист «Номер один» с места событий, большинство из митингующих замерзли и пошли греться в ближайшие кафе.Мы следим за развитием событий