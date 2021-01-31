Участник несанкционированной акции устроил пикет против Баира Жамбалова

Мужчину с плакатом задержали полицейские
Сегодня во время несанкционированной акции на театральной площади один из участников устроил одиночный пикет с плакатом с надписью «Жамбалова в тюрьму». Мужчина выкрикивал эти же слова, а через некоторое время к нему присоединились еще несколько человек. Через некоторое время подбежали сотрудники полиции, скрутили пикетчика и увели в автозак.
Напомним, 25 января Прибайкальский районный суд Бурятии приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего вице-спикера Хурала Баира Жамбалова. по версии следствия, вечером 5 января 2020 года вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов на своем автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую, после чего скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений.
После ДТП Баира Жамбалова сначала изгнали с должности руководителя «единороссов» Бурятии, а в начале мая решением сессии лишили и поста вице-спикера республиканского парламента. Он пытался оспорить свое увольнение в суде, но безрезультатно.
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