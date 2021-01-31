На севере Бурятии сгорело почтовое отделение

Из здания успели вынести документы, оргтехнику и посылки

30 января на мобильный телефон работника почтового отделения поселка Усть-Муя Муйского района поступило сообщение о срабатывании с установленного в здании почты пожарного извещателя. Женщина незамедлительно сообщила об этом в пожарную охрану."На момент прибытия огнеборцев14-го Муйского отряда ГПС РБ здание внутри было сильно задымлено. Работник котельной заливал предполагаемое место пожара водой из ведра. Пожарные подали ствол на тушение возгорания и защиту строения, после чего приступили к разведке места пожара. Они эвакуировали документы, оргтехнику, посылки и другие ценные вещи", - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.Выяснилось, что произошел прогар печи под полами и горят утепленные опилками полы снизу на площади около 70 кв.м. К ликвидации пожара также были привлечены работники администрации сельского поселения на водовозной машине."Несмотря на долгую борьбу с огнем, пламя распространилось по пустотным перегородкам и стенам на крышу и охватило все здание. Спасти строение не удалось: в результате пожара оно уничтожено полностью на площади 97 кв.м. Предположительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей", - добавили в ведомстве.Фото: пресс-служба РА ГО И ЧС