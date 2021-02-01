В Бурятии пьяный водитель «Тойоты» устроил ДТП

В аварии пострадал 33-летний мужчина





Около 7 часов вечера 31 января в Северобайкальске произошло ДТП. На улице Мира 40-летний водитель автомобиля «Тойота Пробокс» при развороте не предоставил преимущества в движении следующему во встречном направлении автомобилю «ВАЗ-2106».

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате столкновения травмы получил 33-летний водитель отечественной автомашины. При этом водитель «Тойоты» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в отношении него составлен административный протокол.Еще одно ДТП вчера произошло на федеральной трассе в 1,5 км от поселка Селенгинск. 62-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате аварии водитель и пассажир иномарки получили травмы и были госпитализированы.Фото: ГИБДД Бурятии