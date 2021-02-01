В Бурятии нашлись сбежавшие из детдома девочки

Они сами вернулись в социальное учреждение
В Бурятии нашлись две 15-летние девочки, сбежавшие 28 января из социального учреждения в селе Новокижигнинск. Вечером 31 января они самостоятельно вернулись в детский дом.
«С ними все в порядке. Сотрудники ПДН провели с девочками профилактическую беседу. Полицейские благодарят жителей республики, оказавших содействие в розыске пропавших», а также представителей», - сообщили в МВД Бурятии.
Фото: «Номер один»
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