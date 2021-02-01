В Бурятии раскрыли почти все убийства и все изнасилования

Нераскрытыми остались лишь 2 убийства из 174





В Следственном комитете Бурятии прошло расширенное заседание коллегии, на котором подводились итоги работы за 2020 год.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за прошедший год в республике зарегистрировано более 20,5 тысяч преступлений, четверть из них составили тяжкие и особо тяжкие. При этом раскрываемость убийств составила 98,8% (172 из 174), причинения тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего – 100%. Также раскрыты все без исключения изнасилования – их в республике было зарегистрировано 55.В 2020 году активно работала группа следователей, занимающаяся раскрытием и расследованием преступлений прошлых лет. На их счету 61 раскрытое преступление, в том числе 11 убийств и причинений тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 8 изнасилований и насильственных действий сексуального характера.«В прошедшем году улучшены показатели качества предварительного следствия. Снизилось количество уголовных дел, возвращенных из-за ошибок для дополнительного следствия от прокуроров и из суда. Следователи не допустили фактов реабилитации лиц в ходе предварительного следствия, снизилось по сравнению с 2019 годом количество лиц, оправданных судами», - сообщили о своих успехах в Следственном комитете.Также на коллегии отметили и ряд недостатков в работе нескольких районных следственных отделов. Их руководители выступили с докладами, в которых анализировались причины неудовлетворительных показателей, а также говорилось о мерах, призванных повысить эффективность, оперативность и качество предварительного следствия. После обсуждения они доработаны и приняты к исполнению.Прокурор Бурятии и его заместитель также отметили ряд системных недостатков в работе следователей, ошибки при составлении процессуальных документов, выявленные при надзоре, и потребовали исключить их при дальнейшей работе. Также прокуроры обратили внимание на новые требования, касающиеся вопросов применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.Фото: pixabay.com