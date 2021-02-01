В Бурятии на Байкале автомобиль с людьми провалился под лед

Один мужчина смог спастись, о судьбе еще двух ничего не известно



Сегодня около 15.30 в МЧС Бурятии поступила информация о провалившемся под лёд автомобиле. Со слов очевидца, в момент провала в автомобиле находились 3 человека. Происшествие произошло на озере Байкал в 15 км от села Дубинино.

«По предварительной информации одному человеку удалось самостоятельно выбраться из автомобиля. Пострадавший благополучно покинул водоем и добрался до одной из баз отдыха населенного пункта. Обстоятельства произошедшего выясняются», сообщает МЧС.



Утром 2 февраля к месту происшествия запланирован выезд спасателей Посольского ПСП БПСО Кабанского района.



Напомним, 29 января под лед Байкала с разницей в несколько часов



Фото: МЧС Бурятии «По предварительной информации одному человеку удалось самостоятельно выбраться из автомобиля. Пострадавший благополучно покинул водоем и добрался до одной из баз отдыха населенного пункта. Обстоятельства произошедшего выясняются», сообщает МЧС.Утром 2 февраля к месту происшествия запланирован выезд спасателей Посольского ПСП БПСО Кабанского района.Напомним, 29 января под лед Байкала с разницей в несколько часов провалились два автомобиля . Оба происшествия произошли в Северо-Байкальском районе. В результате погибли два человека. Тело одного уже найдено и поднято водолазами, поиски тела второго мужчины продолжаются.Фото: МЧС Бурятии