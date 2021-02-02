Житель Бурятии получил судимость за молчание

Мужчину приговорили к исправительным работам





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Селенгинского района. Он обвинялся по ст. 308 УК РФ (отказ свидетеля от дачи показаний).

«В июне 2020 года мужчина в ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу отказался сообщать об обстоятельствах совершения преступления, очевидцем которых являлся. Следственным органом гражданин был предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: pixabay.com