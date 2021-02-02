В Улан-Удэ домашняя собака покусала 80-летнюю хозяйку

Происшествие случилось в ДНТ «Шамбала»





В Улан-Удэ во дворе частного дома в ДНТ «Шамбала» беспородная домашняя собака напала на свою 80-летнюю хозяйку. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, ЧП произошло 1 февраля. У пострадавшей рана левой кисти с повреждением сухожилий четвертого пальца, подозрение на перелом костей левого запястья.

«Собака у хозяйки была привита, чипирована и вакцинирована от бешенства», - отметили в мэрии.В администрации также напомнили горожанам о необходимости соблюдения правил поведения с домашними животными, а также соблюдения порядка и правил регистрации и выгула домашних животных.Как уже сообщалось, с 8 февраля вступят в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». В частности, за нарушение правил выгула животных будет наложен административный штраф на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.Кроме того, за нарушение порядка регистрации собак будет грозить административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей на граждан; на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.За нападение домашнего животного или животного из приюта на человека с причинением вреда здоровью штраф на граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.Фото: «Номер один»