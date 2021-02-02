02.02.2021
В Бурятии оштрафовали устроившего аварию машиниста

В Бурятии оштрафовали устроившего аварию машиниста

Из-за происшествия поезда задержали на несколько часов

Байкальская транспортна  прокуратур провела проверку по факту проезда железнодорожного состава на запрещающий сигнал светофора и последовавшей за этим аварии на станции Дабан ВСЖД.

«9 января в 14 часов 47 минут по московскому времени на железнодорожной станции Дабан однопутного электрифицированного участка Северобайкальск-Киренга ВСЖД при маневрировании электровоз под управлением машиниста эксплуатационного локомотивного депо Северобайкальск на скорости 19 км/ч допустил проезд на запрещающий сигнал светофора «Н1». После чего локомотив въехал в стрелочный перевод», сообщили в прокуратуре.

К счастью, схода электропоезда не произошло. Однако в результате повредился электропривод, рабочая тяга и контрольные тяги локомотива. В результате на 9 часов 43 минут были задержаны восемь грузовых поездов, на 32 минуты - пассажирский поезд №98.

По итогам проверки в отношении машиниста и дежурной станции Дабан возбудили дела об административных правонарушениях. Виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов.

Фото: «Номер один»
поезд авария
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