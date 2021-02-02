В Бурятии оштрафовали устроившего аварию машиниста

Из-за происшествия поезда задержали на несколько часов



Байкальская транспортна прокуратур провела проверку по факту проезда железнодорожного состава на запрещающий сигнал светофора и последовавшей за этим аварии на станции Дабан ВСЖД.



«9 января в 14 часов 47 минут по московскому времени на железнодорожной станции Дабан однопутного электрифицированного участка Северобайкальск-Киренга ВСЖД при маневрировании электровоз под управлением машиниста эксплуатационного локомотивного депо Северобайкальск на скорости 19 км/ч допустил проезд на запрещающий сигнал светофора «Н1». После чего локомотив въехал в стрелочный перевод», сообщили в прокуратуре.



К счастью, схода электропоезда не произошло. Однако в результате повредился электропривод, рабочая тяга и контрольные тяги локомотива. В результате на 9 часов 43 минут были задержаны восемь грузовых поездов, на 32 минуты - пассажирский поезд №98.



По итогам проверки в отношении машиниста и дежурной станции Дабан возбудили дела об административных правонарушениях. Виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов.



Фото: «Номер один»