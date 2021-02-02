В Улан-Удэ лихачи массово сбивают электроопоры

За год сбито 43 опоры, ущерб составил 1,5 млн рублей





В Улан-Удэ в прошлом году лихачи сбили 43 опоры уличного освещения, общий ущерб составил 1,5 млн рублей, сообщили в МБУ «Горсвет».

По девяти фактам причинения ущерба на сумму 508 тысяч рублей направлены заявления в страховые компании о страховом возмещении по ОСАГО. Решение приняты, ущерб восстанавливается.





По десяти фактам на сумму 414 тыс. рублей виновным лицам направлено предложение о добровольном возмещении причиненного ущерба. По четырем фактам причинения ущерба на сумму 246 тыс. рублей поданы иски в суд. По 23 фактам на сумму 297 тыс. рублей идут мероприятия по розыску виновных лиц.– Установка опоры – это сложная и трудоемкая работа, в которой задействованы автокран, автовышка, буроям, грузовик, три электромонтера. Восстановление одной опоры обходится в сумму от 30 до 80 тысяч рублей. В большинстве случаев нарушителей обнаруживают и привлекают к административной ответственности, – сообщили в «Горсвете».Фото: «Горсвет»