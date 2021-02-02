В Бурятии подросток до смерти запинал собутыльника

Парень утверждает, что мужчина первым напал на него





1 февраля в одном из домов в селе Кижинга убили 39-летнего местного жителя. Его тело с многочисленными повреждениями головы обнаружила сестра, зашедшая в гости. Женщина вызвала правоохранителей. Вскоре сыщики вышли на след предполагаемого убийцы и задержали его. Подозреваемым оказался 17-летний подросток, учащийся в колледже в Кижинге и подрабатывающий на расположенной неподалеку ферме. В ходе допроса парень сознался в преступлении и рассказал об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 31 января обвиняемый познакомился с местным жителем, в доме у которого в вечером они стали распивать спиртное напитки. Во время застолья молодой человек попросил разрешение у хозяина остаться на ночь, так как его уже не пустили бы в общежитие. Мужчина согласился.Тогда подросток сходил в магазин за очередной порцией спиртного. Но когда вернулся, недавний собутыльник внезапно ударил его рукой по лицу. Обвиняемый в ответ стал избивать мужчину кулаками, затем повалил на пол и нанес с силой еще несколько десятков ударов ногами в тяжелых ботинках противнику по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Подросток покинул дом и скрылся. На след молодого человека помогли выйти записи с камер видеонаблюдения в ближайшем магазине, где он приобретал спиртное. Подростка задержали на ферме по месту работы.В настоящее время парню уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу.Фото: «Номер один»