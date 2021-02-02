В Улан-Удэ подростки жестоко избили и ограбили известного журналиста

Владимиру Жарову проломили голову металлическим прутом





В Улан-Удэ задержаны трое 17-летних подростков, обвиняемых в разбойном нападении на 62-летнего корреспондента БГТРК Владимира Жарова. Известного журналиста жестоко избили и ограбили.

По данным Следственного комитета Бурятии, нападение произошло вечером 30 января возле подъезда одного из домов на улице Ключевской в Улан-Удэ. Обвиняемые распивали спиртное, после чего возле продуктового магазина увидели одинокого пожилого мужчину, который возвращался домой. С целью хищения его имущества молодые люди проследили за своей жертвой, после чего возле дома напали на него, нанесли удар металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами.После нападения злоумышленники, обыскав одежду и сумку потерпевшего, похитили у него телефон и другие вещи, с которыми скрылись. После этого при помощи «мобильного банка» обвиняемые со счета своей жертвы перевели на банковский счет одного из них 8 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска полиции, отследив указанный перевод, смогли выйти на след злоумышленников и задержать их. В ходе обыска у них изъят похищенный телефон. Владимир Жаров опознал нападавших по фотографиям, сейчас журналист проходит лечение в больнице.Задержанные уже во всем сознались и рассказали об обстоятельствах нападения. Им предъявлено обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Решается вопрос о заключении их под стражу.Об обстоятельствах происшествия «Номер один» также рассказал сын журналиста Евгений.– У отца перелом черепа – заднезатылочной кости – и ушиб головного мозга третьей степени. Но состояние стабильное, ухудшений нет, все будет хорошо. Злоумышленников задержали почти сразу после обращения в течение 2-3 часов, – сообщил он.По словам сына, в тот день его отец находился на другой квартире один. Незадолго до случившегося он созвонился с близкими и сказал, что собирается ложиться спать, поэтому у них даже не было предположений, что что-то могло случиться. Оказалось, позднее Владимир решил сходить до продуктового магазина, который находится в 200-метрах от дома.– Когда он возвращался обратно, понял, что за ним следом идут несколько подростков. Остановился, спросил у них: «Ребят, почему за мной идете?» Они ответили, что тоже живут в этом доме, один даже назвал имя и сказал, что учится в БРИТе. Он начал заходить в подъезд, открыл входную дверь и один из подростков нанес удар сзади, предположительно, чем-то тяжелым, куском трубы или камнем – неизвестно. Он упал, они его запинали в подъезде. Они долго его избивали, он потерял сознание. У него забрали все вещи, которые у него были. Какую-то мало-мальскую ценность – у него сто рублей было с собой, – делится подробностями Евгений.Нападение произошло в районе 8 часов вечера. Владимир Жаров без сознания пролежал до 8 утра. Утром журналист очнулся и добрался до другой квартиры, где находилась его супруга. У него не было ни телефона, чтобы вызвать такси, ни денег, поэтому в таком состоянии ему пришлось пройти 2,5 километра по морозу. Уже у дома ему вызвали скорую и немедленно госпитализировали.Фото: russianstock.ru