В Бурятии нашли виновных в падении ребенка в колодец

Возбуждено уголовное дело





«Выявлено, что муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Каменское» нарушены правила содержания наружных сетей и сооружений водоснабжения. Со стороны должностных лиц администрации поселения «Каменское» отсутствовал контроль. В ходе проверки нарушения устранены, крышка колодца заменена, установлены ограждающие перекрытия», - сообщили в надзорном ведомстве.Прокурор внес главе администрации муниципального образования представление. Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проводится расследование.Напомним, днем 8 января мальчик с друзьями гулял во дворе своего дома. Рядом находился колодец, на котором отсутствовала крышка, он был прикрыт двумя досками и сверху засыпан снегом. Во время игры дети подошли к колодцу, и один из них сквозь снег и щель в досках провалился вниз. При падении ребенок получил повреждения. Друзья позвали мать и бабушку мальчика, которые вызвали скорую. Подоспевшие первыми к месту происшествия сотрудники вневедомственной охраны достали ребенка из колодца и оказали помощь. В результате падения ребенок получил перелом ключицы и повреждения головы.Фото: Росгвардия Бурятии