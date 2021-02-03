Взяточник из муниципального учреждения Улан-Удэ получил условный срок

За деньги он решал проблемы дорожной фирмы





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Он обвинялся в получении взяток от фирмы, занимавшейся ремонтом дорог.

«Компания выполняла работы по ремонту автомобильных дорог в Улан-Удэ по заказу муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С мая 2019 года по апрель 2020 года коммерческий директор фирмы передал должностному лицу учреждения 143 тысячи рублей за совершение незаконных действий и бездействия для освобождения подрядчика от ответственности за уклонение от заключения контрактов и их ненадлежащее исполнение», сообщили в прокуратуре Бурятии.Подсудимого признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 2 года.Напомним, ранее суд вынес приговор коммерческому директору фирмы, который давал взятки. Ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.Фото: «Номер один»