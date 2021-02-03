В Улан-Удэ невеста сгоревшего работника DNS отсудила у компании компенсацию

Девушка оценила моральный вред в 3 миллиона рублей, а получила в 10 раз меньше



Верховный суд Бурятии в порядке апелляции увеличил сумму компенсации морального вреда жительнице Улан-Удэ, парень которой погиб в страшном пожаре в магазине DNS. Районный суд присудил ей 200 тысяч рублей, а Верховный – увеличил сумму компенсации до 300 тысяч.

Напомним, трагедия произошла 1 февраля 2018 года. Здание одного из магазинов сети DNS на ул. Ключевская загорелось вечером. В это время там находился один из сотрудников магазина, 26-летний Максим Батуев. Продавец в вечернее время решил подработать, он красил стены в торговом зале. Когда начался пожар, выбраться из магазина он не смог, так как был заперт снаружи. К тому моменту, как пожар потушули, молодой человек уже умер от отравления угарным газом.



Расследование происшествия длилось долго и сопровождаюсь скандалами. Родственники погибшего парня



- Дело расследуется так, что Максима хотят не только обвинить в том, что якобы он устроил и этот пожар. Но и в том, что он сам виноват в своей смерти. Я уверена, что тут замешаны большие люди. Любым путем хотят «отмазать» владельца здания, ответственного за пожарную безопасность, депутата, бизнесмена Вячеслава Покацкого. И перекинуть вину за всё на погибшего Максима. Я буду биться до конца, пока виновные в этой трагедии не будут найдены, и имя Максима не будет полностью отмыто от этой грязи, - рассказывала девушка погибшего парня Снежина Дашибалова.



В результате обвинение в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, предъявили управляющему магазином DNS Вадиму Коломину. Также была установлена причина пожара – замыкание проводки. Таким образом, все подозрения насчет того, что Максим якобы сам устроил пожар, как и сведения о том, что «возгорание возникло внутри магазина из открытых источников огня», не подтвердились. Как и позже была провалена версия о том, что у Максима при себе якобы были ключи, но он сам ими не воспользовался.



В суде дело в отношении Коломина прекратили



Снежина Дашибалова также решила получить компенсацию за смерть любимого. Она подала иск в суд, где потребовала взыскать 500 тысяч рублей с Вадима Коломина и 2,5 млн рублей – с компании DNS.



На суде представитель ООО «ДНС Ритейл» с иском не согласился. Его главным аргументом было то, что официально отношения Снежины Дашибаловой и Максима Батуева зарегистрированы не были.



Однако суд установил, что фактически между парой сложились брачные отношения, и, с учетом требований разумности и справедливости, постановил взыскать с ООО «ДНС Ритейл» 200 тысяч рублей. На этой неделе, рассмотрев апелляцию, Верховный суд Бурятии увеличил эту сумму до 300 тысяч.



Напомним, трагедия произошла 1 февраля 2018 года. Здание одного из магазинов сети DNS на ул. Ключевская загорелось вечером. В это время там находился один из сотрудников магазина, 26-летний Максим Батуев. Продавец в вечернее время решил подработать, он красил стены в торговом зале. Когда начался пожар, выбраться из магазина он не смог, так как был заперт снаружи. К тому моменту, как пожар потушули, молодой человек уже умер от отравления угарным газом.Расследование происшествия длилось долго и сопровождаюсь скандалами. Родственники погибшего парня не верили в его объективность и утверждали, что в официальной версии оказалось слишком много нестыковок.- Дело расследуется так, что Максима хотят не только обвинить в том, что якобы он устроил и этот пожар. Но и в том, что он сам виноват в своей смерти. Я уверена, что тут замешаны большие люди. Любым путем хотят «отмазать» владельца здания, ответственного за пожарную безопасность, депутата, бизнесмена Вячеслава Покацкого. И перекинуть вину за всё на погибшего Максима. Я буду биться до конца, пока виновные в этой трагедии не будут найдены, и имя Максима не будет полностью отмыто от этой грязи, - рассказывала девушка погибшего парня Снежина Дашибалова.В результате обвинение в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, предъявили управляющему магазином DNS Вадиму Коломину. Также была установлена причина пожара – замыкание проводки. Таким образом, все подозрения насчет того, что Максим якобы сам устроил пожар, как и сведения о том, что «возгорание возникло внутри магазина из открытых источников огня», не подтвердились. Как и позже была провалена версия о том, что у Максима при себе якобы были ключи, но он сам ими не воспользовался.В суде дело в отношении Коломина прекратили в связи с примирением сторон . Известно, что он и компания DNS выплатили родственникам погибшего парня материальную помощь и компенсацию на общую сумму 6,5 миллиона рублей.Снежина Дашибалова также решила получить компенсацию за смерть любимого. Она подала иск в суд, где потребовала взыскать 500 тысяч рублей с Вадима Коломина и 2,5 млн рублей – с компании DNS.На суде представитель ООО «ДНС Ритейл» с иском не согласился. Его главным аргументом было то, что официально отношения Снежины Дашибаловой и Максима Батуева зарегистрированы не были.Однако суд установил, что фактически между парой сложились брачные отношения, и, с учетом требований разумности и справедливости, постановил взыскать с ООО «ДНС Ритейл» 200 тысяч рублей. На этой неделе, рассмотрев апелляцию, Верховный суд Бурятии увеличил эту сумму до 300 тысяч.