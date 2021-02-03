Жительница Улан-Удэ получила 13 лет за убийство беременной подруги

Женщина заняла у нее денег, но возвращать не хотела





Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 54-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в убийстве 40-летней беременной женщины и краже.

Проанализировав все данные, следователь вызвала женщину на допрос. Но та свою вину в убийстве отрицала. Тогда ей предложили пройти проверку на полиграфе. Опытный эксперт-полиграфолог по итогам исследования сделала вывод о причастности женщины к убийству подруги. Под тяжестью улик она написала явку с повинной









Напомним, почти шесть лет назад, 1 мая 2015 года, в Улан-Удэ без вести пропала 40-летняя женщина. Несколько дней родные и близкие пытались до нее дозвониться: вызов шел, но никто почему-то не брал трубку сотового телефона. Родные были уверены - просто так уйти из дома женщина не могла, ведь на тот момент она была на втором месяце беременности, а дома ее ждал 16-летний сын.Лишь через три недели судьба пропавшей без вести прояснилась – посетители стеклозаводского кладбища случайно обнаружили тело женщины, заваленное венками недалеко от могилы ее мужа. Несчастную убили ножом. Ее сумочка с зарплатой и ювелирные украшения пропали.Следователи приступили к отработке различных версий, однако ни одна из них не подтвердилась. Расследование застопорилось.Но работа по уголовному делу не прекращалась. В прошлом году к нему вновь вернулись на очередном совещании по преступлениям прошлых лет. Один из молодых и талантливых оперативников выдвинул версию о причастности к преступлению знакомой убитой, с которой они вместе работали. Незадолго до смерти покойная заняла ей около 60 тысяч рублей.Как выяснилось, обвиняемая не хотела возвращать долг и решилась на убийство подруги, хотя знала, что та беременна. Утром 1 мая 2015 года женщины вместе поехали на Центральное кладбище. Там злоумышленница напала на свою жертву и нанесла ей несколько ударов ножом в грудь. Тело убитой обвиняемая закидала венками, и, похитив украшения и деньги своей жертвы, скрылась.Отметим, уже в ходе следствия женщина отказалась от признательных показаний и вновь стала настаивать на своей невиновности, заявляя, что убийство совершил ее бывший сожитель. Однако эта версия после тщательной проверки не нашла своего подтверждения.По ходатайству обвиняемой дело рассматривал суд присяжных. Они единогласно признали женщину виновной и не заслуживающей снисхождения.«На основании указанного вердикта подсудимая приговорена к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима», сообщили сегодня в Следственном комитете Бурятии. Также с осужденной взыскано 2 млн рублей в счет компенсации родственникам убитой.Фото: Следственный комитет Бурятии