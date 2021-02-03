В Улан-Удэ автомобиль наехал на 6-летнего ребенка

Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения





2 февраля около 6 часов вечера в Улан-Удэ произошло ДТП с ребенком. 26-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla Spacio» на проспекте Строителей между домами в дворовой территории наехал на 6-летнего мальчика, в результате ребенок получил травму.

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как ребенок бежит по двору впереди своего отца. Когда они доходят до угла дома, сбоку выезжает автомобиль и сбивает мальчика.







Как сообщили в ГИБДД Бурятии, ребенка доставили в больницу, а затем отпустили на амбулаторное лечение.Видео: паблик «Весь Улан-Удэ»