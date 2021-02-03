Жительница Бурятии украла у знакомой окно

Ворованный стеклопакет женщина хотела установить у себя дома





На севере Бурятии росгвардейцы задержали женщину, укравшую окно. Отсутствие пластикового окна в своем доме хозяйка обнаружила, когда вернулась после работы. Женщина сразу сообщила о случившемся в полицию.

Сотрудники отделения вневедомственной охраны по Муйскому району совместно с полицейскими установили подозреваемую. Ею оказалась 57-летняя знакомая потерпевшей. При задержании женщины росгвардейцы обнаружили у нее дома украденное окно.Как выяснилось, злоумышленница, зная, когда хозяйки не будет дома, попросила своих знакомых выставить окно, сказав, что это ее квартира. Украденный стеклопакет задержанная хотела установить у себя в доме. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: «Номер один»