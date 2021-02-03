Еще одна жительница Бурятии выдумала ограбление, чтобы не платить штраф за потерянный паспорт

Пытаясь сэкономить 100-300 рублей, граждане получают судимости





12 января в полицию Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 41-летняя горожанка. Женщина рассказала правоохранителям, что на нее напали двое мужчин и похитили сумку, в которой находились деньги, ключи от квартиры и паспорт.

В ходе разбирательства выяснилось, что женщина придумала факт нападения. Неработающая горожанка пояснила полицейским, что таким образом она хотела избежать административной ответственности за утерю паспорта в декабре прошлого года.Как сообщили в МВД Бурятии, за заведомо ложный донос в отношении гражданки возбуждено уголовное дело.Напомним, недавно суд вынес приговор в отношении 45-летней жительницы Гусиноозерска, которая также после утери паспорта сообщила в полицию о якобы совершенном грабеже. За заведомо ложный донос женщину приговорили к штрафу в размере 6 тысяч рублей.Отметим, по статье 19.16 КоАП РФ штраф за утерю паспорта в 2020 году составлял от 100 до 300 рублей. Впрочем, за это административное нарушение и вовсе можно получить лишь предупреждение.Фото: «Номер один»