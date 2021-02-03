В Улан-Удэ сантехник разбился, упав с крыши четырехэтажного дома

Его вызвали жильцы из-за неприятного запаха канализации





3 февраля возле одного из многоквартирных домов в 111-м микрорайоне Улан-Удэ жильцы обнаружили тело 36-летнего мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты. На место происшествия выехали полицейские и следователи.

Для обследования фановой трубы канализации работник поднялся на чердак, откуда выбрался на карниз с металлическим покрытием. Не удержавшись на скользкой поверхности, мужчина сорвался и упал вниз с высоты четырех этажей. Полученные травмы оказались смертельными, мужчина умер на месте происшествия. При осмотре в его одежде следователи обнаружили письменную заявку, связку ключей от чердачных помещений и другие предметы.





Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, мужчина работал сантехником в местной управляющей компании. 3 февраля он обслуживал заявку жителя одного из домов, который сообщил о неприятном запахе в квартире из системы канализации.«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, направленная на установление полной картины происшествия. По ее результатам будет принято правовое решение», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии