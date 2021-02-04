В Бурятии будут судить наркокурьера

Мужчина пытался завезти в республику 5 килограмм «синтетики»





В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, неустановленные лица создали организованную группу для распространения наркотиков путем оборудования закладок и продажи через интернет-магазин. В ходе общения в социальных сетях и мессенджерах руководители группы вовлекли в преступную деятельность жителя Бурятии. Его роль заключалась в перевозке крупных оптовых партий синтетических наркотиков.В июле 2020 года мужчина, забрав в Перми в тайнике более 5 килограммов «синтетики», возвращался на автомашине в Улан-Удэ. Полицейские, которым поступила оперативная информация о наркокурьере, задержали его на трассе в Кабанском районе. Злоумышленника заключили под стражу, а наркотики изъяли.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.Фото: «Номер один»