В Улан-Удэ на пожаре погиб слепой дедушка

Он жил один и почти ни с кем не общался





Вчера около 11 часов утра в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Братский тупик. На момент прибытия огнеборцев брусовой пристрой к дому горел изнутри. Очаг возгорания удалось ликвидировать за 11 минут.

Внутри помещения пожарные обнаружили тело 81-летнего мужчины.«Со слов соседей, хозяин проживал в доме один и почти ни с кем не общался. Кроме того, дедушка был незрячий. Предварительно причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов», - сообщили в МЧС Бурятии.Фото: МЧС Бурятии