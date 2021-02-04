В Улан-Удэ пенсионерку сбили на пешеходном переходе



Пожилую женщину госпитализировали в больницу

Вчера утром водитель легкового автомобиля сбил на пешеходном переходе пожилую женщину.



– В Улан-Удэ в 07-40 часов 44-летний водитель автомобиля «Рено Логан»,

следуя по улице Дальневосточная на нерегулируемом пешеходном переходе

совершил наезд на пешехода 1960 года рождения, – сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.





фото: pixabay.com