В Улан-Удэ бездомный разграбил машину с медом и вареньем

Любителя сладкого задержали в ходе поедания украденного



26 января в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже. 33-летний мужчина рассказал, что накануне ночью неизвестный разбил стекло в припаркованном возле дома автомобиле. Из салона злоумышленник похитил подготовленные на продажу 30 килограммов меда, 30 килограммов облепихового концентрата и 5 килограммов малинового варенья. Ущерб составил 28 тысяч рублей.



Как выяснилось, к краже оказался причастен 56-летний бездомный. Мужчина проходил мимо автомобиля и заметил, что в салоне что-то лежит. Он разбил металлическим прутом стекло, сложил банки в большую сумку и унес в подвал неподалеку.



Злоумышленника задержал участковый в момент употребления похищенных продуктов, сообщили в МВД Бурятии. В Отношении бездомного возбуждено уголовное дело.



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