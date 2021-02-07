В Бурятии пожарные поспорили с жителями, тушившими возгорание своего дома

В Республиканском агентстве ГО и ЧС отрицают все обвинения в бездействии

2 января в поселке Тарбагатай загорелся жилой дом по улице Гагарина, 1, признанный аварийным с 2017 года. Погорельцы вызвали пожарных, огонь устранили, однако после инцидента вскрылись неоднозначные подробности. Ранее в редакцию «Номер один» обратились жители дома с критикой в адрес пожарных. По их словам, тушили в основном сами граждане, и они же вместо пожарных проверяли состояние дома. Позднее пресс-служба ГО и ЧС отрицает большинство обвинений, указанных в материале. Жители Гагарина, 1, ответом ведомства остались недовольны, и 29 января в местной администрации решили провести собрание, чтобы выяснить все детали пожара.Напомним, пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС после пожара 2 января сообщила СМИ, что «пожарные оперативно ликвидировали очаг возгорания в квартире, не дав огню распространиться на основные конструкции и не допустив уничтожения жилого дома».Прочитав такую новость, очевидцы пожара крайне возмутились – мол, слишком много неправды и неточностей. Начиная с того, кто именно тушил пожар, и заканчивая другими нюансами. Например, утверждали, что первая машина долго не подавала воду, потому что вода в ней была замерзшая. Кроме того, пожарные не проверили здание на другие очаги возгорания, работали медленно и рано уехали, о чем и написал «Номер один» в одном из предыдущих номеров. После нашей публикации в ГО и ЧС провели внутреннее расследование, итогом которого стало обращение. И в нем ведомство отвергает претензии жителей.– Начнем с того, что все пожарные автомобили подразделений государственной противопожарной службы Республики Бурятия, в том числе техника пожарной части №43 села Тарбагатай, расположены в теплых боксах. Поэтому исключается возможность, что вода могла замерзнуть в системе автоцистерны. Вероятно, граждане имели в виду то, что воду не сразу подали на тушение пожара. Так как для боевого развертывания пожарно-технического вооружения (рукавной линии от пожарного ствола к пожарному автомобилю) необходимо время, после чего подается вода в рукавную линию, соответственно, по прибытии на место пожара огнеборцы не могут моментально подать воду в очаг. Претензии граждан, что пожарные не принимали участия в ликвидации пожара, необоснованны, поскольку огнеборцы работали внутри дома, – отметили в пресс-службе ГО и ЧС.В сообщении приведен порядок действий пожарных. Сказано, что начальник караула провел разведку пожара, определил решающее направление, а также подал первый ствол на тушение через окно квартиры на втором этаже.– Начальник караула вместе с личным составом установил трехколенную лестницу, по ней поднялся к окну на втором этаже, разбил оконный проем и произвел подачу воды в очаг возгорания. В это время местный житель протянул вторую рукавную линию от пожарного автомобиля через подъезд к двери горевшей квартиры. После локализации пожара – в 18:54 (через пять минут после начала тушения) – начальник караула, передав ствол пожарному, поднялся на второй этаж в горящую квартиру, где с личным составом проводил разбор и проливку места пожара. Местные жители также помогали тушить возгорание и разбирать место пожара внутри и снаружи дома, – сообщает пресс-служба ГО и ЧС.Кроме того, как писал «Номер один» в прошлой публикации, жители прислали видеоролик, где запечатлен конфликт между жителями и пожарными. В частности, одна из жительниц просит огнеборца, сидящего за рулем спецтехники, помочь в тушении, однако тот отказывается.– На данном видео зафиксировано, что жильцы требовали, чтобы водитель пожарного автомобиля участвовал в непосредственном тушении огня. Обязанности на пожаре водителя пожарного автомобиля, входящего в боевой расчет, в первую очередь заключаются в работе на пожарном насосе, подающем воду в рукавную линию. Прибывший водитель 2-го пожарного расчета был вынужден подняться в здание, чтобы проверить заявления жильцов об отсутствии там работающих пожарных. Увидев, что это не так, он отправился назад для выполнения своих обязанностей. Из-за этого и возникло недопонимание, – отметили в ведомстве.В сообщении сказано, что пожар ликвидировали за 21 минуту. После этого огнеборцы занимались последствиями пожара: делали проливку и проверяли здание для предотвращения нового возгорания. В ГО и ЧС прокомментировали, что затем пожарный расчет некоторое время оставался рядом с горевшим домом.В письме добавили, что, «как полагает один из опрошенных участников событий (не работник пожарной охраны. – Прим. ред.), недовольство граждан вызвано тем, «что они не знают порядок действий пожарных… им просто не разъяснили обстановку о том, что опасности распространения огня нет. Но жильцы все были в шоковом состоянии и не могли реально оценить обстановку». Заканчивается обращение тем, что владельцы квартир претензий к действиям пожарных не имеют, а Республиканское агентство ГО и ЧС выражает надежду, что впредь подобного недопонимания между огнеборцами и гражданами не возникнет.Увидев ответ ведомства, жители снова были потрясены. Узнав, что пресс-служба ГО и ЧС отрицает все факты, отмеченные очевидцами, решено провести собрание. В местную администрацию 29 января пришли и пожарные, и замруководителя района, и жильцы. Тарбагатайцы отметили, что ранее при проведении расследования пожарные приехали к ним и поблагодарили участников тушения. Поговорив с жильцами, они тогда предложили мирно решить конфликт, пообещав, что выяснят все обстоятельства, в связи с чем владельцы сгоревшей квартиры пошли навстречу и написали в объяснительной, что претензий не имеют.– Когда они (представители пожарной охраны) были у меня дома, мы пояснили, что нас не устроило количество пожарных (всего два человека) и то, что они медленно работали. Эти слова нигде не указали, – объясняет Виктория, жительница соседней квартиры дома Гагарина, 1.Далее высказался начальник третьего Тарбагатайского отряда Виктор Родионов. По его словам, все сделано в соответствии с порядком. В карауле находились четыре работника. Изначально выехал первый караул, затем собралась вторая машина. Как отметил Родионов, подмога к этому тушению не требовалась. Он рассказал, что первым приехал сотрудник МЧС, так как был на легковом автомобиле, он эвакуировал жильцов одной из квартир. Родионов добавил, что водитель тоже поднимался в здание, но в его обязанности не входит прямое тушение пожара, так как он ответственный, в первую очередь, за спецтехнику.– Я лично видел в соседней комнате двух жителей, они при мне разобрали пол – он был горячий. Но мы тоже там находились, руководили. К этим двум силам (двум жителям) еще три человека прибавились (двое пожарных и сотрудник МЧС), а водитель не может бросить автомашину… Я не знаю, чем недовольны, дом же спасли, – отметил Виктор Родионов.После слов начальника пожарного отряда жители друг за другом начали рассказывать, что на их глазах происходило в тот злополучный вечер. Владелица сгоревшей квартиры Анастасия Зубкова объяснила, что первым действовать при пожаре начали ее муж Максим Зубков и дядя Анатолий Хоботов. Они помогли поставить лестницу пожарным, а когда те удалились, сами тушили огонь: Максим рукой выбил окно, а Анастасия, в свою очередь, подтягивала шланг.– Нас никто не успокоил и ни о чем не уведомил. Ведь мы же не знаем, может, крыша посыпется или пол провалится. Конечно, я была в панике, орала и ругалась – ведь внутри горящего дома были мой муж и дядя, внизу еще у меня там бабушка живет, – рассказала Анастасия Зубкова.Жительница вспоминает, что искала пожарных, а их нигде не было. После основного тушения Максим и Анатолий сели передохнуть, так как один из них сильно надышался дымом. В этот момент они смекнули, что следует проверить еще одну закрытую квартиру, что находится через стенку с очагом возгорания.– Муж взял лом и вскрыл дверь. Когда стали долбить стену внутри квартиры, выяснилось, что стена уже загорелась. Я спустилась вниз и сказала: «Дайте нам подмогу, возгорается стена», спросила, к кому мне обратиться. Обежала всю двухэтажку, но пожарных там не было. Тогда уже стала звонить в пожарную и просить подмогу. Подошла к водителю пожарной охраны и попросила помощи. Он ответил: «Ты чего орешь, сейчас я тебя на освидетельствование увезу». И замахнулся рукой на мою тетю, – вспоминает Анастасия.– Я тогда сказала, пусть остается на его совести, если подойдет потом и извинится, слова не скажу. Сказала, что не буду этот сор из избы выносить, пусть даже человек повел себя неадекватно, – подтверждает слова Анастасии другая жительница, на которую как раз замахнулся пожарный.Очевидно, извинений не последовало. Некоторое время спустя приехала глава поселения Анна Думнова, тоже помогавшая жильцам справляться с пламенем. Она подтвердила слова жителей и удивилась, почему пожар тушили в основном они сами.– Анна Владимировна с ведрами бегала, а ваши пожарные уехали, – крикнул кто-то из жителей.– Да, я уехал, и что? – ответил руководитель отряда Родионов.– Суть в том, что дом многоквартирный. У людей паника, вы бы могли остаться и проконтролировать ситуацию хотя бы на какой-то период времени. Оценить обстановку, – прервал спор Максим Зубков, один из основных участников тушения пожара. – Если бы мы не проверяли все сами, а легли спать, то загорелась бы тлеющая стена. Пожарные не обнаружили второй очаг возгорания, – добавил Максим Зубков.К слову, дом по Гагарина, 1, уже с 2017 года признан аварийным, поэтому жильцы сильно опасались, что хрупкая конструкция легко воспламенится снова. Поэтому, не найдя пожарных, жильцы после тушения самостоятельно полезли на крышу дома, чтобы убедиться, что нет других возгораний.Встал вопрос, почему жителей дома допустили принять столь активное участие в тушении возгорания?– Местным жителям не запрещено помогать пожарным. Они знают расположение в доме и где что находится. Это же их дом, они и тушат. Если бы мой дом загорелся, я бы тоже тушила, – отметила инструктор противопожарной профилактики Светлана Зайцева.На вопрос о том, почему пожарный пытался ударить жительницу, инструктор противопожарной профилактики ответила: «да, он отмахнулся от нее, но девочки сами его спровоцировали». Замруководителя районной администрации Алексей Кушнарев отметил, что считает нужным пожарному извиниться за свои действия, а в случае отказа вынести сотруднику выговор. На вопрос о том, почему жители решили изначально не подавать жалобу, выяснилось, что к жильцам дома приезжали сотрудники пожарной охраны и сказали, что разберутся во всех обстоятельствах и поговорят с сотрудниками. Однако по факту слова жителей в основном опровергли. Теперь, если конфликт не будет исчерпан, погорельцы намерены подать иск в прокуратуру.Эржена Мансорунова, «Номер один».Фото: "Номер один"