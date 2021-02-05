05.02.2021
В Улан-Удэ директора «Водоканала» оставили в СИЗО

В Улан-Удэ директора «Водоканала» оставили в СИЗО

Суд отклонил жалобу адвоката Жаргала Цыбикова

Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу адвоката директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова на избранную ему меру пресечения в виде ареста. Сам обвиняемый участвовал в судебном заседании по видеоконференц-связи из СИЗО.

«Верховный суд не нашел оснований для отмены постановления суда первой инстанции, уточнив срок избранной меры пресечения в виде заключения под стражу Цыбикова на 1 месяц 28 суток – до 18 марта 2021 года. Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения», - говориться в сообщении суда.

Напомним, руководителя «Водоканала», депутата горсовета Улан-Удэ Жаргала Цыбикова задержали 14 января. Его обвиняют по нескольким статьям УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями, присвоение в крупном размере и мошенничество. Однако сразу взять под стражу депутата не удалось. После возбуждения уголовного дела Жаргалу Цыбикову стало плохо, его госпитализировалив кардиологическое отделение Республиканской больницы. Поэтому вопрос с избранием меры пресечения пришлось отложить.

Сам Жаргал Цыбиков вины в инкриминируемых преступлениях не признает.

Фото: «Номер один»
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