В Улан-Удэ директора «Водоканала» оставили в СИЗО

Суд отклонил жалобу адвоката Жаргала Цыбикова





Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу адвоката директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова на избранную ему меру пресечения в виде ареста. Сам обвиняемый участвовал в судебном заседании по видеоконференц-связи из СИЗО.