Жители Улан-Удэ наткнулись на кладбище домашних животных

Куча трупов кошек и собак обнаружена рядом с лесополосой



Днем 4 февраля жители СНТ «Энергостроитель» обнаружили пугающую находку. Рядом с лесом неизвестные выбросили трупы кошек и собак со следами ветеринарного вмешательства – на месте нашли шприцы, катетеры и медицинские перчатки.– У людей много домыслов, фактов нет, местность очень отдаленная. Но шприцы, катетер, пелёнки и перчатки наводят на мысли о ветеринарной клинике, в которой умерли эти животные. Клинике, которая не повезла их на скотомогильник, – пишет в социальных сетях зоозащитница Элмира Жихарева.Волонтер сделала предположение, что, возможно, трупы – жертвы обучающихся ветеринаров или самих действующих клиник, которые таким образом избавились от погибших хвостатых пациентов.– А ещё может быть это погибшие по вине ветеринаров животные клиники, которых ждут дома хозяева. Пожалуйста, присмотритесь, если у вас потерялся питомец, или вы отдавали на лечение своего хвостика и ждёте его дома выздоровевшим. А самые жуткие предположения мы пока озвучивать не будем, слишком мало информации, а эмоций – через край, - сообщила она.Элмира Жихарева обратилась к улан-удэнцам с просьбой связаться с ней, если вдруг кто-то узнал своего домашнего любимца среди трупов.Данные о количестве мертвых животных разнятся. Волонтеры насчитали на месте десятки трупов, в то время как Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ сообщил другие цифры.– Сегодня утром в Комитет городского хозяйства поступила информация из социальных сетей о нахождении в лесу рядом с СНТ «Энергостроитель» трупов животных. На место сразу выехали участковый, специалисты Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных, КГХ, администрации Октябрьского района. После осмотра полицией места происшествия ветеринары вывезли тела животных на обследование. Обнаружено примерно 5-7 тел собак и до 10 тел кошек, – рассказали в КГХ.Фото: из соцсетей Элмиры Жихаревой