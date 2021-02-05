В Бурятии неизвестные подпалили магазин

Благодаря бдительности граждан строение удалось спасти





Ранним утром 4 февраля в селе Багдарин загорелось одноэтажного здание магазина смешанных товаров. Возгорание заметили местные жители, которые сразу сообщили в пожарную охрану. На момент прибытия огнеборцев стена здания горела на небольшой площади. Пожарные быстро справились с огнем.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара повреждена наружная стена магазина на площади 5 кв. м. Предположительно, причиной пожара стал поджог.Фото: pixabay.com