В Бурятии мужчина поплатился за поджог сухой травы

Приставы «вытрясли» с неосторожного жителя нанесенный ущерб



В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Еравнинского района 60 тысяч рублей ущерба, причиненного в результате неумышленного поджога.



Как стало известно, мужчина, действуя по неосторожности, поджог сухую траву на земельном участке, непосредственно примыкающему к лесу. В результате произошло возгорание напочвенного покрова Сосново-Озерского участкового лесничества с дальнейшим распространением огня по лесному массиву.



В рамках уголовного дела надзорные органы инициировали обращение в суд с гражданским иском о возмещении суммы материального ущерба, причиненного лесному фонду.



В Еравнинском районном отделении УФССП России по Республике Бурятия в отношении мужчины было возбуждено производство, в рамках которого к должнику были применены комплексные меры принудительного характера.



Применение указанных мер побудило должника оплатить всю сумму задолженности в полном объеме. На сегодняшний день взысканные средства в размере 60 тысяч рублей перечислены на счет Республиканского агентства лесного хозяйства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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