В Бурятии алиментщик устроился на работу только под страхом «уголовки»

Мужчина задолжал более 400 тысяч рублей и был трижды осужден за неуплату алиментов



В Джидинском районе Бурятии мужчина, обязанный уплачивать алименты, трудоустроился лишь после второго привлечения к административной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.



Как стало известно, по решению суда ежемесячно мужчина обязан выплачивать ¼ часть всех видов заработка или иного дохода на содержание своего сына, однако выплаты осуществлялись крайне редко, вследствие чего образовалась задолженность в размере свыше 400 тыс. рублей.



Родитель был должным образом уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Судебным приставом неоднократно направлялись повестки с требованием явиться на прием и оплатить имеющуюся задолженность. Однако, предупреждения не оказали должного воздействия и должник в службу судебных приставов не являлся.



Взяться за ум родителю пришлось после привлечения в 2019-2020 гг. дважды к административной и один раз к уголовной ответственности, а также отработав 120 часов обязательных работ. В общей сложности отцу понадобилось два года, чтобы пересмотреть свои взгляды на жизнь и на вопросы воспитания и содержания собственного ребенка.



В настоящий момент нерадивый родитель трудоустроился, с его заработной платы взыскиваются текущие алименты и задолженность по ним.



Фото: «Номер один»

