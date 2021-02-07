В Иркутске под путепроводом произошел взрыв газа

Опоры моста не пострадали

В Иркутске произошел взрыв газа под путепроводом на Джамбула. Об этом сообщает"В воскресенье около 12.30 часов, рабочий, выполняя сварочные работы по резке арматуры, соблюдая технику безопасности, услышал позади себя хлопок, обернувшись назад, увидел, как разорвался газовый баллон объемом 12 литров", - сообщает издание.Инцидент произошел из-за неисправной клапанной системы в газовом баллоне. В результате ЧП пострадавших нет, повреждений опор моста не выявлено.