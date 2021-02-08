Бедные жители Бурятии обманули банк, выдав себя за богачей

Они взяли кредит, указав ложные сведения о доходах





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей села Гусиное Озеро. Они обвинялись по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, девушка предложила родственнику оформить на него кредит, представив банку заведомо ложные сведения. При оформлении заявки с помощью мобильного приложения злоумышленники указали подложные сведения об имеющихся у мужчины доходах и недвижимости на сумму 470 тыс. рублей. Банк одобрил и выдал им кредит на сумму 73 тысяч рублей. Деньги родственники потратили на личные нужды.После длительных просрочек платежей банк обратился в правоохранительные органы.Суд признал подсудимых виновными и приговорил к году исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты в доход государства условно. Иск о возмещении ущерба рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.Фото: pixabay.com