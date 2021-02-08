В Улан-Удэ любительница пьяной езды выдала себя «аварийкой»

Росгвардейцы решили, что водителю нужна помошь





Ночью в Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратили внимание на автомобиль, который ехал с включенной «аварийкой». Росгвардейцы решили убедиться, все ли хорошо у водителя, и догнали машину. За рулем авто сидела женщина, а на пассажирском сиденье правоохранители заметили бутылку алкоголя.

Проехав мимо росгвардейцев, автомобиль женщины начал вилять по дороге, создавая аварийную ситуацию. Стражи порядка сразу заблокировали его.В ходе проверки документов выяснилось, что 34-летняя женщина пьяна. От нее исходил явственный запах спиртного, на вопросы она отвечала невнятно.Задержанную женщину передали сотрудникам дорожно-патрульной службы для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии