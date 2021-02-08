В Улан-Удэ домушники терроризировали жителей поселка

Двое мужчин обворовывали соседей, когда тех не было дома





В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемых в серии квартирных краж. Двое мужчин 31 и 27 лет причастны как минимум к четырем кражам имущества в поселке Забайкальский.

«С конца декабря до середины января они путем отжима стеклопакетов в темное время суток проникали в жилые дома и похищали имущество - ювелирные изделия, деньги, бытовую технику и электроинструменты, которое планировали сбыть. В одном из случаев ими похищены коллекционные монеты. Общий ущерб составил более 180 тысяч рублей», - рассказали в МВД.





Часть похищенного изъята. Кроме того, в ходе обыска в жилище одного из фигурантов полицейскими обнаружено более 300 граммов марихуаны.





Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленники заранее планировали преступления и присматривали подходящий объект: проверяли наличие собаки в ограде, топят ли хозяева печь, убран ли снег.Складировав похищенное на улице за оградой, злоумышленники просили знакомых автолюбителей «помочь им с переездом». После чего перевозили имущество к себе.Как отметили в полиции, мужчины проживают в том же поселке, ранее судимы за имущественные и наркопреступления. В настоящее время они арестованы, ведется следствие.Фото: МВД Бурятии