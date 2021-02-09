В Бурятии за студента-убийцу ответит колледж

Работники учебного заведения не выполняли обязанности по присмотру за учащимся





Прокуратура Бурятии взяла на контроль расследование убийства в селе Кижинга, в котором обвиняется 17-летний студент Бурятского аграрного колледжа.

Напомним, 1 февраля в одном из домов в селе Кижинга убили 39-летнего местного жителя. Его тело с многочисленными повреждениями головы обнаружила сестра, зашедшая в гости. Вскоре сыщики вышли на след предполагаемого убийцы и задержали его. Подозреваемым оказался 17-летний подросток, учащийся в колледже. Как выяснилось, он познакомился с местным жителем, в доме у которого они стали распивать спиртное. Во время застолья молодой человек попросил разрешение у хозяина остаться на ночь. Мужчина согласился. Тогда подросток сходил в магазин за очередной порцией спиртного. Но когда вернулся, недавний собутыльник внезапно ударил его рукой по лицу. Обвиняемый в ответ стал избивать мужчину кулаками, затем повалил на пол и нанес с силой еще несколько десятков ударов ногами в тяжелых ботинках противнику по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Подросток покинул дом и скрылся.«Бурятский аграрный колледж, студентом которого является обвиняемый, в нарушение закона «Об образовании» ненадлежаще осуществлял обязанности по присмотру за обучающимся. Подросток покинул общежитие колледжа 25 декабря прошлого года и уехал в другой населенный пункт к матери. По окончании каникул, 11 января, он не приступил к обучению, передав куратору учебной группы, что не может посещать занятия по семейным обстоятельствам. Работники колледжа мер к установлению местонахождения несовершеннолетнего не приняли, в правоохранительные органы соответствующая информация не направлена», - рассказали в прокуратуре.В связи с этим прокурор внес директору образовательного учреждения представление. Кроме того, проверяется работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кижингинского района.Фото: «Номер один»