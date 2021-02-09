В Улан-Удэ пропала 52-летняя женщина





4 февраля горожанка ушла на работу и до сих пор не вернулась



В Улан-Удэ полицейские разыскивают 52-летнюю Людмилу Логвинову, которая ранним утром 4 февраля ушла из дома на улице Горная на работу и не вернулась. На данный момент ее местонахождение неизвестно.



Приметы: европейской внешности, на вид 50 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые с проседью, стрижка короткая, глаза карие.



Была одета: куртка бело-красного цвета, шапка вязаная синяя, брюки черные, сапоги черные.



При наличии какой-либо информации о пропавшей МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-983-634-17-06, 8-983-535-60-91 или 102 (112)



фото: МВД Бурятии