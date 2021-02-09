В Улан-Удэ огонь уничтожил три автомобиля

От пожара также пострадали дом и гараж
Вечером 8 февраля в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в частном жилом двухэтажном доме по улице Беловежской в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения пожарных горела кровля, стены дома и гараж. В момент возгорания в гараже находились два легковых автомобиля, а рядом стоял внедорожник.
Около часа понадобилось огнеборцам для полной ликвидации возгорания. В результате пожара огнем повреждена кровля, наружная стена, обшивка и оконные проемы дома, повреждены стены гаража. Один автомобиль полностью уничтожен огнем, у второго авто повреждено лакокрасочное покрытие. Салон внедорожника выгорел изнутри, повреждено лакокрасочное покрытие.
К счастью, никто из людей на пожаре не пострадал. Причина возгорания устанавливается, сообщили в МЧС Бурятии.
Напомним, вчера на автотрассах Бурятии горели два грузовика. Вероятной причиной их возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: МЧС Бурятии
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?