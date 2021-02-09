В Бурятии поджигателю автовокзала со связанным внутри сторожем смягчили приговор

Злоумышленника смогли поймать только спустя семь лет после преступления



Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу мужчины, осужденного за участие в поджоге в 2012 году здания автовокзала в Джидинском районе. Внутри здания преступники бросили связанного сторожа, однако ему чудом удалось спастись.

Напомним, в октябре 2012 года ранее судимый житель Улан-Удэ для давления на предпринимателей, осуществлявших межрайонные перевозки граждан, поручил четверым своим знакомым, у которых он пользовался криминальным авторитетом, поджечь здание автовокзала в селе Петропаловка.



Молодые люди, готовя преступление, раздобыли полицейскую форму и запаслись бензином. Ночью под видом полицейских они ворвались в помещение автовокзала и начали монтировкой, кулаками и ногами избивать находившегося там пожилого сторожа. Затем нападавшие связали мужчину скотчем, облили бензином, подожгли, после чего скрылись с места происшествия. Огонь быстро охватил помещение, а также одежду потерпевшего. Вскоре из-за высокой температуры скотч на его руках начал плавиться, отчего сторожу удалось освободиться и убежать. Он добрался до местного отделения полиции, после чего был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.



Вскоре следователям и сотрудникам уголовного розыска полиции удалось задержать двоих участников преступной группы. Им предъявили обвинения в умышленном уничтожении чужого имущества и покушении на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью.



В начале 2014 года суд признал их виновными и приговорил одного к 14 годам, второго – к 11 годам колонии строгого режима. В 2017 году был задержан еще один участник нападения на автовокзал, который получил 10 лет колонии строгого режима.



Последнего участника нападения задержали в Улан-Удэ



Приговор не понравился ни подсудимому, ни прокурору. Прокурор подал жалобу в связи с допущенным судом нарушением уголовного закона и назначением чрезмерно мягкого наказания. Сам осужденный, признавая себя виновным в уничтожении чужого имущества, указал в жалобе об отсутствии умысла на убийство, поскольку в его совершении не участвовал.



«Суд апелляционной инстанции приговор районного суда изменил, исключил дополнительного наказания в виде ограничения свободы, смягчив наказание до 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Фото: «Номер один» Напомним, в октябре 2012 года ранее судимый житель Улан-Удэ для давления на предпринимателей, осуществлявших межрайонные перевозки граждан, поручил четверым своим знакомым, у которых он пользовался криминальным авторитетом, поджечь здание автовокзала в селе Петропаловка.Молодые люди, готовя преступление, раздобыли полицейскую форму и запаслись бензином. Ночью под видом полицейских они ворвались в помещение автовокзала и начали монтировкой, кулаками и ногами избивать находившегося там пожилого сторожа. Затем нападавшие связали мужчину скотчем, облили бензином, подожгли, после чего скрылись с места происшествия. Огонь быстро охватил помещение, а также одежду потерпевшего. Вскоре из-за высокой температуры скотч на его руках начал плавиться, отчего сторожу удалось освободиться и убежать. Он добрался до местного отделения полиции, после чего был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.Вскоре следователям и сотрудникам уголовного розыска полиции удалось задержать двоих участников преступной группы. Им предъявили обвинения в умышленном уничтожении чужого имущества и покушении на убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью.В начале 2014 года суд признал их виновными и приговорил одного к 14 годам, второго – к 11 годам колонии строгого режима. В 2017 году был задержан еще один участник нападения на автовокзал, который получил 10 лет колонии строгого режима.Последнего участника нападения задержали в Улан-Удэ только осенью 2019 года . В прошлом году его приговорили к 9 годам колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на 1 год.Приговор не понравился ни подсудимому, ни прокурору. Прокурор подал жалобу в связи с допущенным судом нарушением уголовного закона и назначением чрезмерно мягкого наказания. Сам осужденный, признавая себя виновным в уничтожении чужого имущества, указал в жалобе об отсутствии умысла на убийство, поскольку в его совершении не участвовал.«Суд апелляционной инстанции приговор районного суда изменил, исключил дополнительного наказания в виде ограничения свободы, смягчив наказание до 8 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.Фото: «Номер один»