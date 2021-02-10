В Улан-Удэ суд разрешил участникам жестокого избиения журналиста посидеть дома

Правда, решение райсуда уже отменила вышестоящая инстанция





Сегодня Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу потерпевшего и апелляционное представление прокурора на постановления Октябрьского районного суда Улан-Удэ по делу о жестоком избиении журналиста ГТРК «Бурятия» Владимира Жарова. Как выяснилось, районный суд избрал всем трем участникам нападения меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, вечером 30 января возле подъезда одного из домов на улице Ключевской в Улан-Удэ трое 17-летних подростков жестоко избили и ограбили 62-летнего Владимира Жарова. Журналиста ударили металлическим прутом по голове, затем затащили в подъезд, где продолжили избивать руками и ногами. После нападения злоумышленники, обыскав одежду и сумку потерпевшего, похитили у него телефон и другие вещи, с которыми скрылись.Подростков быстро задержали. Они во всем сознались и рассказали об обстоятельствах нападения. Им предъявили обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении всех трех нападавших под стражу.Однако Октябрьский райсуд Улан-Удэ решил, что для обвиняемых хватит и домашнего ареста. Это решение опротестовали потерпевший и прокурор. Верховный суд Бурятии удовлетворил их жалобы.«Судом апелляционной инстанции решения районного суда по двум несовершеннолетним обвиняемым отменены, ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворены. Обвиняемые взяты под стражу в зале суда. Срок стражи - до 31 марта 2021 года», - сообщили в пресс-службе ВС РБ.Рассмотрение жалобы по мере пресечения третьему подростку состоится в Верховном суде завтра.Фото: pixabay.com