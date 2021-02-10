В Бурятии уснувший пассажир угнал и разбил маршрутку

На чужом авто мужчина хотел добраться до дома





Вчера в районе 11 часов вечера на автодороге «Онохой - Заиграево - Новая Брянь - Старая Брянь» произошло ДТП. Водитель автомобиля «Форд Транзит» не справился с управлением и вылетел с дороги. После аварии он покинул место ДТП.

Стражам порядка мужчина рассказал, что вечером он сел в маршрутный автобус, следовавший в Заиграево. По дороге мужчина уснул, а когда проснулся, понял, что находится в салоне микроавтобуса в гараже. Он открыл ворота и, воспользовавшись ключами, которые находились в замке зажигания, решил доехать до своего дома.





В ходе выяснения обстоятельств происшествия полицейские установили личность виновника аварии. Им оказался 30-летний ранее судимый житель Заиграевского района, лишённый водительских прав.По пути угонщик попал в ДТП и, выбравшись из автомобиля, пешком пошёл в сторону дома.«В настоящий момент по факту произошедшего ОМВД Заиграевского района проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: vk.com/dtp_03