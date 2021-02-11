Улан-удэнец похитил из магазина два джемпера, надев их на себя

Полиция просит помощи в розыске подозреваемого







В Улан-Удэ полицейские разыскивают злоумышленника, который вечером 7 февраля, в магазине спортивных товаров на ул. Бабушкина похитил два мужских джемпера. Молодой человек в примерочной кабинке снял с них магнитные клипсы, надел на себя и вышел из торговой точки. Ущерб составил около 6,5 тысяч рублей.

В совершении преступления подозревается молодой человек азиатской внешности, на вид 25-30 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, был одет во все черное.









По факту кражи возбуждено уголовное дело.При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-914-844-67-00, 8-902-531-00-31, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).Фото и видео: МВД Бурятии