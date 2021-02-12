В Бурятии ветеран с медалями втянул семью в преступный бизнес

Военному не хватало денег и он решил заняться криминалом



Анонимный оптовик, наркотики в тайниках по Улан-Удэ, прослушка телефонов, «наружка»… Сюжет, достойный фильма. Конечно, большинство «наркотических» уголовных дел рассматривается гражданскими судами. Но, как оказалось, теперь и некоторые военнослужащие не гнушаются наркоты. В деле, рассмотренном недавно военным гарнизонным судом, фигурировал не солдат-разгильдяй, собравший коноплю для себя, а система сбыта централизованно поставляемой наркоты.



Криминальные «зерна»



В центре сюжета - военнослужащий-контрактник Леонид Хандопов и его жена Бэлигма. Муж служил в армии несколько лет. Контракт подписал в 2014 году. То был год, наполненный патриотической эйфорией по поводу случившегося вхождения Крыма в состав РФ.



Шли годы. Крым наш. Уровень жизни страны падает. И военному, видимо, тоже хотелось чего-то большего в материальном плане. Очевидно, армейское довольствие, которое глава семейства получал из денег налогоплательщиков, виделось ему недостаточным для удовлетворения имевшихся запросов семьи.



Леонид являлся ветераном боевых действий, заслужил ведомственные награды Минобороны. Увы, это не остановило военного.



Суд так и установил: умысел на обогащение путем торговли наркотиками возник «из корыстных побуждений». Выяснилось, что сомнительная честь в погружении супругов в мир наркобизнеса принадлежит их знакомой. Она поведала военному и его жене, что есть возможность зарабатывать деньги, продавая наркоту с помощью размещения «закладок». И даже рассказала, с чего начать.



Криминальные зерна легли, увы, на благодатную почву и дали, на удивление, буйные всходы. Вместо того чтобы патриотически сообщить о знакомой в полицию как о лице, возможно, причастном к сбыту наркотиков, защитник России шагнул в криминал.



Семье не хватало денег



В судебном решении описывается, как в наркодеятельности активно использовали российский мессенджер телеграм-канал. Все было как в фильмах про наркомафию: конспирация, распределение ролей и т. д.



Кто тот человек, с которым супруги вступили в контакт, они знать не знали – это было в Интернете. Но все равно достигли с незнакомцем договоренности. Суд установил, что оптовый поставщик сообщал Бэлигме, где начинающим бурятским драгдилерам забрать спрятанную мелкооптовую партию, а Леонид, забрав ее, закладывал меньшими дозами в разных местах для «розничных покупателей».



Будучи связником, Бэлигма сообщала жаждущему наркоты покупателю место, где тот должен забрать «закладку». За это им полагалось денежное вознаграждение. Все происходило не где-то там, а в Улан-Удэ.



В ходе следствия женщина рассказывала, что они с мужем испытывали материальные затруднения: имели маленьких детей, вели строительство дома. Тогда-то и появилась общая знакомая, рассказавшая им, как организовать торговлю наркотиками. «Именуемые в обиходе как «скорость», - отметил суд в приговоре.



Много ли они получали наркоденег - неизвестно. Но все равно супруги, очевидно, дорожили криминальным источником заработка. Дошло до того, что, когда «драгдилер в погонах» болел, жена сама выходила из дома и делала «закладку».



Под «колпаком» прослушки



Как полиция вышла на Леонида и Бэлигму, доподлинно неизвестно. Вероятно, «наркотическую» пару могли «достать» через покупателей, с которыми проводились личные встречи. Да-да, было такое, что наркотики передавались из рук в руки лично. В суде установили, Леонид Хандопов сбывал дозы как с соблюдением анонимности (делая секретные «закладки» в укромных местах Улан-Удэ), так и без конспирации.



Трудно сказать, что побудило его выйти из зоны анонимности и начать сбыт «товара» в кругу знакомых. Может быть, маленький наркозаработок из-за нехватки клиентов-анонимов? Жадность? Хотелось большего?



Известен как минимум один факт продажи знакомому - Д.С.В.



«Л. Хандопов в период времени с 21 часа 13 минут до 21 часа 38 минут этих же суток, находясь в автомобиле Honda CR-V с государственным регистрационным знаком <…> гражданина Д.С.В. в гаражном кооперативе, расположенном в районе пересечения проспекта 50-летия Октября и улицы Революции 1905 года города Улан-Удэ, путем передачи Д.С.В. незаконно сбыл последнему наркотическое средство в значительном размере - массой 0,8064 грамма», - указал военный суд.



Д.С.В. был соседом Леонида. По его показаниям, Леонид рассказывал, что употребляет «скорость» и даже угощал наркотиком.



Как-то раз, желая употребить, сосед позвонил Леониду – хотел купить дозу. Денег не было, и он предложил в качестве оплаты нож ручной работы с фигурной рукояткой. Дилер по-соседски согласился. Сделка прошла в Железнодорожном районе в машине.



Вскоре после сделки машину Д.С.В. остановила полиция. В салоне нашли наркотики, спрятанные в пачку из-под сигарет. Покупатель не знал, что за ним следили с момента, когда он выехал из дома. Используя две машины, оперативники плотно «сели на хвост» и отследили сделку.



Один из оперативников лично наблюдал встречу «объекта и иного лица (то есть Леонида Хандопова. - Прим. ред.) и обмен наркотиков на нож. Сотрудник делал это, «используя служебные технические средства» и был в суде одним из главных свидетелей обвинения.



Уровень полицейской наркооперации впечатляет. В ходе оперативной разработки установили прослушивание телефонных разговоров. Была также «наружка» - следили, передвигаясь по улице вслед за объектами интереса.



К примеру, один акт прослушивания зафиксировал, как Д.С.В. просит у соседа неназванный предмет, обещая взамен нож. Позднее покупатель подтвердил полиции, что речь шла об обмене на наркотик.



Военный суд признал результаты прослушки, слежки, снятия информации с технических каналов связи законными доказательствами. Они проводились с санкции суда.



Криминальная соседка



Неизвестного человека, общавшегося с ними, Бэлигма называла на допросах оператором интернет-магазина. Для электронной площадки, на которой идет криминальный сбыт наркотиков, это определение выглядит несколько необычно. Но по факту это, видимо, похоже на интернет-магазин. Выскажем предположение, что супруги вышли на самый крупный «магазин наркотиков».



Кстати, из оглашенных в ходе процесса показаний Бэлигмы явствует, что, имея дело с наркобизнесом, муж сам покатился по наклонной: «стал их употреблять и испытывать из-за этого наркотическую зависимость».



Из показаний Леонида Хандопова следовало, что «закладку» делали даже невдалеке от места своего проживания. Например, когда он заболел, супруга «осуществила закладку наркотического средства недалеко от дома, который они на тот момент времени снимали».



А что же горе-приятельница, что изначально рассказала супругам, как продавать наркотики? Оказывается, она сама была «закладчицей». По ее показаниям, супруги видели, что она имеет свободные деньги, и расспрашивали, откуда. Однажды знакомая взяла да и рассказала все начистоту в деталях. И про «скорость», и про телеграм-канал… «Но я предупредила о незаконности этого», - уверяла женщина в зале суда.



Д.С.В. был не единственный покупатель у супругов. Фигурирует еще один гражданин. Для него сделали «закладку» наркотиков в укромном месте, но лично знакомы не были.



Тем не менее анонимность не помогла. В отношении гражданина уже шло оперативно-розыскное мероприятие - наблюдение. Это «проверка информации о намерении гражданина дистанционным способом незаконно приобрести наркотическое средство».

Откуда органы внутренних дел вдруг получили информацию, что человек намеревается сделать? Перехватили в телеграм-канале его переписку с указанием тайника? Неясно, с какого момента он попал под наблюдение.



В засаде оперативники видели, как улан-удэнец забрал секретную «закладку» в поселке Матросова, на ул. Тюленина. Возле заправки «Крайснефть» мужчину остановили. В кармане нашли сверток, обмотанный изолентой, а внутри полимерный пакетик со «скоростью». «Купил через Интернет», - объяснил задержанный гражданин.



В ходе расследования в доме супругов прошел обыск с изъятием вещественных доказательств.

Их утверждения, что они непричастны к вменяемым преступлениям, суд назвал противоречащими обстоятельствам дела.



Ветеран боевых действий Леонид получил десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его жена Бэлигма – восемь лет условно. В течение пятилетнего испытательного срока женщина «своим поведением должна доказать исправление».



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

Имена героев изменены, совпадения случайны.