В Бурятии браконьеры, сбившие егеря, могут уйти от ответственности

Пострадавшие обратились с письмом в Общественную палату республики



В Мухоршибирском районе Бурятии егеря государственного заказника «Алтачейский» обнаружили в тайге компанию браконьеров, застреливших две косули. После обнаружения преступники попытались скрыться, протаранив охотинспектора на уазике. Тем не менее они были вскоре пойманы. Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная охота» и «Применение насилия к представителю власти».



Спасла спецподготовка



Участковый госинспектор ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» Сергей Красиков вместе с напарником ночью 3 октября выехал в лесной массив государственного заказника «Алтачейский». Ранее к ним поступил сигнал, что в лес заехала группа браконьеров и ведет незаконную охоту. Обнаружив их в лесу, егеря убедились в том, что последние незаконно стреляли в животных с помощью «лучения» (ослепляя их фарами).



Инспекторы представились и потребовали выйти из машины с поднятыми руками. В руках инспектор держал охотничье ружье и был готов применить оружие в случае неподчинения. Однако преступники явно были не рады, что их застукали на месте. У них созрел преступный план - задавить инспектора и скрыться. Водитель уазика включил дальний свет, нажал на газ и попытался сбить инспектора.



- Я едва успел отскочить в сторону, когда машина почти наехала на меня, но по касательной все же задела, сломав мне руку, - рассказывает Сергей Красиков. - Меня спасла реакция и недавняя подготовка на базе концерна «Калашников», где нас как раз учили уклоняться от наезжающих автомобилей. Иначе последствия могли быть более тяжелыми.



Подобное поведение браконьеров, увы, не редкость в российской тайге. Тем не менее охотинспектор, когда его начала таранить машина, все же успел выстрелить по радиатору машины.



Не смогли замести следы



И хотя браконьеры умчались, охотинспекторы через некоторое время на своей машине смогли догнать неисправный автомобиль.



Причем в ходе погони браконьеры, словно зайцы, а их всего было шестеро, на ходу выскакивали из своего авто и убегали в лес. И когда егеря догнали машину, в ней находился только один водитель. При нем обнаружены туши двух подстреленных косуль. Далее, получив подмогу, егеря начали отлавливать браконьеров по всему заказнику.



Вскоре четверых нарушителей поймали, но еще одного участника, как предполагают егеря, им обнаружить не удалось. Материалы на браконьеров (в основном это были улан-удэнцы) передали в отдел полиции по Мухоршибирскому району. Однако дальше, как сообщил в своем письме в прокуратуру директор Байкальского государственного биосферного заповедника Василий Сутула, уголовное дело по статье «Применение насилия к представителю власти» начали тормозить. И спустя месяц оно прекращено, поскольку полиция не нашла состава преступления (позже возбуждено снова).



Ни шатко ни валко



- Первичные действия сотрудников полиции вызвали опасения в том, что нарушители могут уйти от ответственности, - пишет он в своем письме в Общественную палату РБ. - Об этом можно судить потому, что сбор доказательств по делу произведен небрежно, все фигуранты после доставления в отдел не были освидетельствованы на состояние опьянения. А шестой член организованной группы, также принимавший участие в незаконной охоте, так и не установлен.



Далее дела по незаконной охоте и наезду на егеря переданы в Мухоршибирский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по РБ, где расследование так же, по мнению защитников природы, идет ни шатко ни валко.



В связи с этим пострадавшие обратились с письмом в Общественную палату Бурятии, где, указывая на общественную опасность браконьеров и их попытки выйти сухими из воды, попросили привлечь внимание к данной проблеме. Общественники пообещали держать вопрос расследования резонансного дела на контроле.



Дмитрий Родионов, «Номер один».