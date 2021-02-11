В Улан-Удэ мошенница оформила кредит на женщину-инвалида

Злоумышленницей оказалась многодетная мать, лишенная родительских прав





Жительница Улан-Удэ оформила кредит в 90 тыс. рублей на женщину-инвалида детства, после чего сбежала с деньгами. Мошенницей оказалась склонная к выпивке многодетная мать, лишенная прав на четверых детей.

Мошенница познакомилась со своей жертвой в церкви. Одинокая женщина-инвалид сжалилась над новой знакомой, что ей негде было жить, и пригласила к себе. Гостья, узнав, что хозяйка квартиры получает хорошую пенсию по инвалидности и у нее нет родственников, кроме престарелой тетушки, решила обмануть несчастную.В августе 2019 года женщина предложила потерпевшей взять кредит, дескать, в квартире давно нужно сделать ремонт. Гостья уговаривала, что кредит только номинально будет оформлен на потерпевшую, деньги на его погашение заработает она сама. Женщина-инвалид имела очень смутное представление о том, что такое кредит и как его берут. Она поверила знакомой и вместе с ней отправилась сначала в Пенсионный фонд за какой-то бумажкой, затем в банк.«Я только подписывала какие-то бумаги, - рассказывала на следствии потерпевшая. - Никаких денег после этого Лена мне не давала. Затем она перестала жить у меня. Лена мне говорила не рассказывать о кредите тете, объясняла это тем, что у нее судимость. Что это значит, я не понимаю».Через некоторое время тетя все-таки узнала о кредите. Она показала больной племяннице документы, рассказала о каком-то долге перед банком и спросила, кто ее подговорил взять на себя кредит. Тогда потерпевшая рассказала о доброй гостье, обещавшей ей ремонт в квартире, а также о походе в банк.Полиция разыскала мошенницу, свою вину в обмане женщины-инвалида та признала и во всем раскаялась. Она рассказала, что сняла кредитные деньги в сумме 90 тыс. рублей, которые потратила на личные нужны. Выяснилось, что обвиняемая – многодетная мать, в отношении двоих старших детей она лишена родительских прав из-за пристрастия к спиртному. От младших двойняшек отказалась сама, когда детям было всего полгода. Сейчас они воспитываются под опекой в другой семье, а она платит им алименты.- Приговором суда действия виновной квалифицированы как мошенничество, ей назначено наказание в виде двух лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, - сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Наталия Шишмарева.Фото: «Номер один»