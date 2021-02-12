В Бурятии сельчанин обворовал соседа, пробравшись в его дом через крышу

Пьяный злоумышленник захватил богатую добычу, но по пути домой почти все растерял





11 февраля в полицию Бурятии поступило сообщение о квартирной краже от 54-летнего жителя села Усть-Кяхта. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленник проник в жилище, разобрав крышу.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался 23-летний сосед заявителя.«Накануне вечером молодой человек шел мимо соседского дома и приметил, что на двери висит замок. Поскольку ранее он помогал крыть крышу, то знал, что одна из досок плохо закреплена. Злоумышленник разобрал часть крыши, проник в дом, откуда похитил телефон, одежду и постельное белье и несколько килограммов мяса и рыбы. Общий ущерб составил около 40 тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.Так как молодой человек был пьян, то по дороге домой растерял часть похищенного. Оставшийся телефон и рыбу он сбыл своей знакомой, а на вырученные деньги приобрёл алкоголь.Сбытое имущество изъято у покупательницы. Женщина уже успела приготовить рыбу, которую тоже пришлось изъять.Как отметили в полиции, преступление задержанный совершил, находясь под следствием за квартирную кражу. Сейчас в отношении мужчины возбуждено новое уголовное дело.Фото: pixabay.com