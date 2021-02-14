Сотни улан-удэнцев сидели без света 7 часов

Виной тому стало короткое замыкание на электрических сетях



13 февраля в Советском районе города произошло замыкание электропроводки. Под отключение попали потребители ул. Лиговская, ул. Тулунжинская, ул. Ледовая, ул. Кабанская, ул. Луговая, «Левобережные очистные сооружения».



"Через 6 часов 55 минут началось подключение потребителей, которое проводилось поэтапно", - сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.



Также в Октябрьском районе города 13 февраля з-за превышения нагрузки отключился автоматический выключатель. Под отключение электроэнергии частично попали потребители частного сектора мкр. Забайкальский сектор 19, ул. 30 лет Победы. Через 1 час 15 минут электроэнергия потребителям была восстановлена.



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