Житель Улан-Удэ обворовал магазин спорттоваров

Парень возместил ущерб, однако это не спасет его от суда



10 февраля в полицию Советского района Улан-Удэ обратился сотрудник одной из компаний, занимающейся продажей спортивных товаров, с заявлением о том, что неизвестный похитил из магазина куртку. Ущерб составил более 11,5 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего горожанина.



"Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Молодой человек возместил ущерб, причиненный организации", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

